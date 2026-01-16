César Wagner du 16 janvier 2026 : vos épisodes ce soir sur France 2



César Wagner du 16 janvier 2026 – Après un inédit la semaine dernière, votre série « César Wagner » passe déjà en mode rediffusions ce vendredi soir sur France 2. Au programme aujourd’hui, deux anciens épisodes à la suite.





A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne ou en avant-première puis replay sur France.TV







César Wagner du 16 janvier 2026 : vos épisodes ce soir

Les raisins de la Koehler : Alors que la quinzième édition des Deus Vinum, prestigieuse foire aux vins, bat son plein dans les jardins en hauteur du château du Haut-Koenigsbourg, près de Sélestat, un célèbre œnologue est retrouvé sans vie après une chute fatale depuis les remparts. S’agit-il d’un suicide, comme le laisserait penser le message retrouvé sur lui ? Lorsque César Wagner, Beaumont et Weiss se saisissent de l’affaire, ils réalisent rapidement que les apparences sont trompeuses. La victime étant de nationalité britannique, Samia, seule à maîtriser l’anglais, est désignée comme interlocutrice privilégiée auprès de l’observateur anglais chargé de l’enquête parallèle.

Avec Gil Alma, Olivia Côte, Amaury de Crayencour, Joséphine de Meaux, Bruno Solo, Etienne Diallo, Coralie Russier, Nadia Roz



Tout l’or du Rhin : Un jeune homme est découvert sans vie par des joueurs de paintball dans l’enceinte du fort Rapp-Moltke, à Reichstett, au nord de Strasbourg. Abattu d’une balle dans la nuque qui a mutilé son visage, son identification s’avère particulièrement difficile. Plus troublant encore, la victime portait un authentique uniforme SS. Wagner, son équipe et la légiste Élise Beaumont se lancent sur la piste de ce jeune homme, qui se révèle être un étudiant en Histoire à la vie trouble, côtoyant aussi bien des groupuscules néonazis que leurs adversaires antifas. L’enquête met également en lumière une autre facette de sa personnalité : ses recherches portaient sur le mythique « Or du Rhin », un supposé trésor nazi. Un intérêt qui pourrait bien lui avoir coûté la vie…

Avec Gil Alma, Olivia Côte, Soufiane Guerrab, Coralie Russier, Fanny Cottençon, Caterina Murino, Louis-Do De Lencquesaing, Lola Créton