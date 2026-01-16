« Qui sera le plus nul ? » du 16 janvier 2026 : la finale ce soir sur TF1, qui va gagner ?



« Qui sera le plus nul ? » au programme TV du vendredi 16 janvier 2026 – Ce vendredi soir, Camille Combal vous donne rendez-vous sur TF1 pour la grande finale du jeu « Qui sera le plus nul ? ». Qui sera sacré le plus nul ce soir ?





Rendez-vous dès 21h10 sur TF1 puis en replay sur TF1+.







« Qui sera le plus nul ? » : présentation de la finale du 16 janvier 2026

A l’issue des deux premières soirées, Emilien, Diane Segard, Ariane Massenet, Paul de Saint-Sernin et JoeyStarr ont été éliminés. Ils sont encore 6 en compétition et l’un d’eux sera sacré « le plus nul » !

Ce soir, Nabilla Benattia, Jacques Legros, Monique Younès, Nico Capone, Rachel Legrain-Trapani, et Soso Maness s’affrontent. L’objectif de ce jeu décalé : être éliminé et ne surtout pas gagner pour éviter le titre peu glorieux du « plus nul » !



Rappel du concept

« Qui sera le plus nul ? » est un tout nouveau quiz animé par Camille Combal, où le seul trophée en jeu est… celui que personne ne veut décrocher ! Un concept inédit et totalement décalé, qui prend le contrepied des jeux traditionnels : ici, le but est de se faire éliminer le plus vite possible. Car à la fin, il n’en restera qu’un… le plus nul !

Au fil de l’émission, les candidats devront répondre à des questions portant sur des connaissances que l’on est censé maîtriser depuis l’école primaire, mais que le temps a parfois fait oublier. Logique, culture générale, raisonnement, épreuves écrites et orales : toutes les formes d’intelligence seront sollicitées.

Chanteurs, comédiens, créateurs de contenus, journalistes ou humoristes devront donc accumuler les bonnes réponses pour quitter la compétition au plus tôt et éviter le redoutable titre de « plus nul de France ».

À chaque élimination, le candidat sortant devient l’« intello » du jour, tandis que les autres poursuivent l’aventure, se rapprochant malgré eux du sacre le moins envié de l’année…

À mille lieues des concours classiques, « Qui sera le plus nul ? » mise sur l’autodérision, le second degré et le lâcher-prise pour offrir une expérience aussi absurde que jubilatoire.

VIDÉO « Qui sera le plus nul ? », extrait vidéo de la finale