« Coeurs noirs » : lancement de la saison 2 ce soir sur France 2 (19 janvier 2026)

Par /

Coeurs noirs au programme TV du lundi 19 janvier 2026 – Ce lundi soir, France 2 lance la saison 2 inédite de la série « Coeurs noirs ».


A découvrir dès 21h10 sur France 2, ou en avant-première et en replay sur france.tv

"Coeurs noirs" : lancement de la saison 2 ce soir sur France 2 (19 janvier 2026)



« Coeurs noirs » – le synopsis de la saison 2

La série plonge au cœur du combat mené par un commando des forces spéciales françaises engagé dans la lutte contre Daech. Lors d’une opération, Sab, l’une des membres du groupe, est capturée par l’ennemi.


Désormais, le Groupe 45 est entièrement mobilisé pour tenter de libérer la tireuse d’élite, détenue en otage. Mais l’irruption d’un agent de la DGSE et les discussions tendues avec Zaïd, désormais en cavale, viennent compliquer dangereusement le bon déroulement de la mission.

Vos épisodes du 19 janvier 2026

Episode 1 : À la suite de l’enlèvement de Sab, le Groupe 45 accueille deux nouveaux membres des forces spéciales ainsi que Pierre, un agent de la DGSE. Alors que les négociations avec Zaïd semblent avancer, un attentat perpétré contre le consulat de France par l’un de ses lieutenants vient tout bouleverser et pousse les 45 à lancer une nouvelle opération.

Episode 2 :

« Coeurs noirs » : les interprètes

Avec Nicolas Duvauchelle (Martin Mansard), Marie Dompnier (Adèle), Nina Meurisse (Sab), Thierry Godard (Roques), Jérémy Nadeau (Paco), Victor Pontecorvo (Spit), Moussa Maaskri (Zaïd), Patrick Mille (Pierre), Louis Séguier (Kevlar), Hugo Palomba (Bijou), Dea Liane (Soraya) et Radouan Leflahi (Moktar Masry)

