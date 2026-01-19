« L’amour est dans le pré » du 19 janvier : ce soir, les portraits de la saison 21 (partie 1)



« L’amour est dans le pré » du 19 janvier 2026 – C’est parti pour la saison 21 inédite de l’émission à succès de M6 « L’amour est dans le pré » ce soir sur M6 avec la première partie des portraits.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur M6+ pour découvrir les portraits des 15 agriculteurs de cette nouvelle saison.







« L’amour est dans le pré » du 19 janvier 2026 : ce soir, les portraits partie 1

L’amour est dans le pré revient pour une 21e saison placée sous le signe de l’émotion. Une nouvelle fois, Karine Le Marchand part à la rencontre d’agricultrices et d’agriculteurs au grand cœur, ouvrant les portes de leurs exploitations où, derrière le quotidien rythmé par la terre et les animaux, se dévoilent des parcours de vie singuliers et profondément humains.

Certains ont déjà aimé avant de se retrouver seuls, d’autres espèrent encore vivre leur toute première histoire. Tous sont animés par le même désir universel : rencontrer la personne avec qui partager leur existence et leur passion.



Entre sourires, larmes et instants de grâce, cette 21e saison s’annonce déjà riche en émotions et en moments mémorables.

La bande-annonce