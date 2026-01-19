« Normandie nue » : histoire et interprètes du film ce soir sur France 3 (19 janvier 2026)



Publicité





« Normandie nue », c’est le film rediffusé ce lundi soir sur France 3. Un film réalisé par Philippe Le Guay avec François Cluzet, Toby Jones, et François Xavier-Demaison dans les rôles principaux.





A voir ou revoir sur France 3 dès 21h10 ou en streaming vidéo sur France.TV (fonction direct)







Publicité





« Normandie nue » : l’histoire de votre film

Au Mêle-sur-Sarthe, paisible village normand, les éleveurs traversent une crise sans précédent : le prix du lait est vendu à perte et celui de la viande s’effondre inexorablement.

Face à cette situation alarmante, le maire Georges Balbuzard refuse de baisser les bras et est prêt à tout pour sauver sa commune. Le destin met alors sur sa route Blake Newman, célèbre photographe conceptuel connu pour ses clichés de foules dénudées, de passage dans la région. Une opportunité inespérée pour Balbuzard… à un détail près : aucun Normand n’est prêt à tomber le vêtement.



Publicité





Le casting

Avec François Cluzet (Georges Balbuzard), Toby Jones (Blake Newman), François-Xavier Demaison (Thierry Levasseur), Pili Groyne (Chloé Levasseur), Arthur Dupont (Vincent Jousselin), Daphné Dumons (Charlotte)

Bande-annonce vidéo

On vous propose maintenant quelques images…