« Comme une ombre » : histoire et interprètes du téléfilm inédit ce soir sur France 2 (28 janvier 2026)

« Comme une ombre » au programme TV du mercredi 28 janvier 2026 – Ce mercredi soir à la télé, France 2 diffuse le téléfilm inédit « Comme une ombre », porté par Marie Denardaud, Sara Martins et Foëd Amara.





A suivre dès 21h10 sur France 2 ou en avant-première puis replay sur France.TV







Comme une ombre, présentation

À Lyon, malgré la mobilisation des forces de l’ordre, un tueur insaisissable s’en prend à des personnes issues de tous horizons. Leur seul point commun : tous étaient soupçonnés de faits graves, mais ont échappé à la justice. Peu à peu, les médias, une partie de l’opinion publique et même certains policiers le surnomment « le Justicier ». Une commissaire locale usée par le terrain et une profileuse parisienne un peu trop confiante vont unir leurs efforts pour faire tomber les masques. Justice ou vengeance.

Le casting

Avec Marie Denardaud (Marie Sainz), Sara Martins (Claire Legendre), Foëd Amara (Tarek Hamzaoui), Tiphaine Daviot (Magali Marciano), Cedric Appietto (Mickaël Nicoulot), Moïse Santamaria (Max Exposito), Etienne Diallo (Olivier Bonisson), Pasquale D’Inca (Guillaume Lessieur), Franck Adrien (Jérôme Vanelli), Jérôme Fonlupt (Colonel Lasserre)…



