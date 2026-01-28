Elsbeth du 28 janvier 2026 : vos épisodes ce soir sur TF1



Elsbeth, vos épisodes inédits du mercredi 28 janvier 2026 – Ce mercredi soir, TF1 poursuit la diffusion de la saison 2 inédite de la série « Elsbeth ». Au programme aujourd’hui, les épisodes 17 et 18.





A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur TF1+ pour le replay et le streaming gratuit.







Votre épisode du 28 janvier 2026

Episode 15 « En grandes pompes » : Elsbeth se rend dans une entreprise de pompes funèbres réputée et solidement implantée, dirigée par Arthur Green Jr., après la disparition de son neveu adepte de théories complotistes. Tout en tentant de s’habituer aux nouvelles responsabilités de Kaya, elle poursuit son enquête avec l’appui d’une nouvelle recrue particulièrement loquace, l’agent Chandler.

Episode 16 « Jugera bien qui jugera le dernier » : Alors que le juge Milton Crawford est sur le point d’être nommé juge fédéral, Elsbeth se plonge dans son passé afin de démontrer qu’il est un assassin, mettant ainsi en péril tous ceux qui gravitent autour d’elle. De son côté, Teddy songe à marcher dans les pas de sa mère sur le plan professionnel.



« Elsbeth » : rappel de la présentation de la série

Après une carrière brillante à Chicago, Elsbeth Tascioni, une avocate hors du commun, met à profit son regard unique pour aider la police de New York à démasquer les criminels.

Personnages et interprètes

Avec : Carrie Preston (Elsbeth Tascioni), Wendell Pierce (Le capitaine C.W. Wagner), Carra Patterson (L’officière Kaya Blanke), Fredric Lehne (Le lieutenant Dave Noonan)