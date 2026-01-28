« Le dernier duel » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur M6 (28 janvier 2026)



« Le dernier duel » au programme TV du mercredi 28 janvier 2026 – Ce soir M6 diffuse le film inédit « Le dernier duel ». Un film signé Ridley Scott avec Matt Damon et Adam Driver.





A découvrir dès 21h10 sur la chaîne ou sur M6+ via sa fonction direct.







« Le dernier duel » : l’histoire

Jean de Carrouges est un chevalier renommé, salué pour son courage et sa maîtrise des combats. Face à lui, Jacques Le Gris, écuyer normand brillant et éloquent, figure parmi les courtisans les plus en vue. Lorsque Marguerite, l’épouse de Carrouges, accuse Le Gris de l’avoir violemment agressée — des faits qu’il conteste — elle choisit de briser le silence et de porter l’affaire au grand jour. L’affrontement qui en découle, un duel à mort aussi éprouvant qu’inéluctable, remet le sort de tous entre les mains de Dieu.

Avec Matt Damon (Jean de Carrouges), Adam Driver (Jacques Le Gris), Jodie Comer (Marguerite de Carrouges), Ben Affleck (le comte Pierre d’Alençon), Harriet Walter (Nicole de Carrouges), Alex Lawther (roi Charles VI), Marton Csokas (Crespin), William Houston (Herald)



VIDEO « Le dernier duel », la bande-annonce