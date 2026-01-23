Plus belle la vie spoiler : qui a agressé Noémie ? Patrick reçoit un message choc ! (26 janvier 2026)



Plus belle la vie en avance du 26 janvier 2026 – Qui a agressé Noémie et Vadim dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Dans l’épisode du lundi 26 janvier 2026, la police enquête alors que Noémie semble totalement paniquée à l’idée de ne pas pouvoir récupérer son ordinateur portable…











Au petit matin, Vadim retrouve Noémie déjà réveillée, qui continue d’écumer les sites de revente à la recherche de son ordinateur… Sa blessure a la tête s’est réouverte, elle devrait se reposer mais refuse. Vadim va alors confronter Patrick, qui avoue que ça n’a pas avancé. Vadim lui reproche de ne rien faire, Patrick promet alors d’accélérer les choses.

Patrick met un coup de pression à la préfecture pour obtenir les images de vidéo-surveillance dans la journée et il demande à Morgane de faire de cette enquête sa priorité. Elle dénonce un passe-droit pour le fils de Patrick, ce dernier lui rappelle que c’est lui le boss.



Plus tard, après visionnage de la vidéo-surveillance, Idriss et Morgane retrouve le sac de Noémie avec son portefeuille et celui de Vadim. Le voleur n’a pas pris l’argent mais son ordinateur n’y est plus. L’appareil n’étant pas récent, Idriss pense que c’est le contenu qui intéresse le voleur…

Le soir, quand Patrick relève Noémie qui a gardé les enfants, celle-ci lui révèle que l’ordinateur contient tout son travail sur son mémoire et elle n’a fait aucune sauvegarde. Patrick demande s’il s’agit d’un sujet sensible qui pourrait déranger quelqu’un, elle assure que non… Et avant d’aller se coucher, Patrick reçoit un terrible mail anonyme signé sous le pseudo Morpheus : « Noémie Blomet n’est pas celle que vous croyez. Elle va détruire votre famille ». Il est sous le choc !