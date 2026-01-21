Demain Nous Appartient du 21 janvier : Erica soupçonnée, Basile avoue le pire (résumé + vidéo épisode 2123 en avance)



Publicité





Demain nous appartient du 21 janvier 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2123 de DNA – Erica va être soupçonnée du meurtre de Mathieu ce soir dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». Mais Basile va avouer à sa soeur que c’est lui qui a tué Mathieu…





Un épisodes inédit à suivre dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





Demain nous appartient du 21 janvier 2026 – résumé de l’épisode 2123

La police et la PTS fouillent l’appartement de Mathieu, loué sous un faux nom. Damien découvre des traces de lutte ainsi que l’arme du crime, sans ADN ni empreintes. En l’absence d’effraction, Karim pense que la victime connaissait son assassin et convoque Erica. Elle explique sa fuite, reconnaît le couteau comme étant le sien, mais affirme que Mathieu le lui avait pris lorsqu’il la séquestrait. Karim, convaincu de son innocence, lui annonce la mort de Mathieu, ce qui la bouleverse. L’enquête se tourne alors vers Marceau, Bart et Basile, tous trois ayant un mobile. Seul l’alibi de Bart est confirmé.

Plus tard, Basile avoue à Erica avoir tué Mathieu en pensant la sauver. Une violente bagarre a éclaté, le couteau s’est retourné contre Mathieu et Basile a ensuite effacé ses empreintes. Erica comprend qu’elle est désormais impliquée, sans se douter que Marceau a tout entendu.



Publicité





Noor accepte de fêter son anniversaire en même temps que les 30 ans de Soraya. Fred veut organiser une fête coûteuse, mais Victoire l’oriente vers quelque chose de plus simple. Gabriel révèle ensuite à Soraya qu’une fête surprise se prépare, ce qui la touche beaucoup.

Fred croise Samuel, qui lui reproche encore de cacher sa bipolarité à Victoire. Il invite aussi Romain à la fête, évoquant sans détour son passé avec Noor, ce qui met ce dernier mal à l’aise. De son côté, Soizic, excédée par les discussions de William autour d’Orso, décide de l’inviter à dîner. Adam s’y ennuie mais il découvre finalement que Gloria souhaite avoir des enfants.

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : qui a tué Mathieu ? Réponse ! (vidéo épisode du 23 janvier)

VIDÉO Demain nous appartient du 21 janvier 2026 – extrait de l’épisode

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.