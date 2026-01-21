Plus Belle La Vie du 21 janvier 2026 : Idriss découvre la vérité ! (résumé + extrait vidéo épisode 502 en avance)



Plus belle la vie du 21 janvier 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 502 de PBLV – Stanislas et Idriss vont finalement découvrir la vérité cet après-midi dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Hubert Joseph va venir menacer Martin et ça va faire ouvrir les yeux d’Idriss…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 21 janvier 2026 – résumé de l’épisode 502

Chez Luna, on sonne : Martin ouvre, c’est Hubert Joseph. Terrifié, Martin reste figé. Luna les rejoint ; Joseph dit être venu s’excuser pour son adjoint et s’assurer que tout va bien. Il propose de tourner la page et de serrer la main de Martin, mais Luna, mal à l’aise, l’encourage à s’en aller…

Au commissariat, Ariane, Idriss et Stanislas font le point : le légiste conclut d’abord à un suicide. Idriss pense que Dutertre s’est senti démasqué, mais Stanislas est persuadé qu’il a été aidé et tué par la même personne que les Slimani. Malgré les doutes, le procureur clôt l’enquête en déclarant Dutertre coupable. Stanislas insinue alors que le commandant Joseph pourrait être impliqué.



Luna se promène avec Martin, très fermé. Il finit par lui annoncer qu’il veut rentrer à Lille, pensant lui compliquer la vie. Luna, triste, accepte de prévenir ses parents. Au Mistral, Idriss apprend par Luna la visite d’Hubert Joseph chez eux. Troublé, il comprend que Stanislas avait raison et appelle Ariane en urgence. Au commissariat, le légiste confirme : Dutertre a été assassiné, le suicide était parfaitement maquillé. Idriss est convaincu que Joseph est le chef du réseau et qu’il a menacé Martin. Il veut désormais le faire tomber.

Enfin, Patrick annonce que le commandant Joseph paie sa tournée. Idriss et Stanislas pensent qu’avec l’aide de Martin, ils pourront enfin le coincer.

À la résidence, Noémie révise son code avec Vadim, qui part ensuite à son cours de photo. Au Pavillon des Fleurs, Vadim donne un cours de photo à Blanche. Blanche demande ensuite à Vadim et Noémie de poser pour un concours photo. Réticents, ils finissent par accepter.

Charlotte reproche à Patrick et Jean-Paul de vouloir lui imposer Steve en stage. Elle s’emporte et les envoie promener. Plus tard, Charlotte confronte Steve à la résidence, lui reprochant son manque de professionnalisme. Appelée sur une scène de crime, elle l’emmène avec elle, le met à l’épreuve… et lui annonce finalement qu’elle le prend en stage.

VIDÉO Plus belle la vie du 21 janvier 2026 – extrait vidéo

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.