Demain Nous Appartient spoiler : Bart sous le choc, il découvre la vérité ! (vidéo épisode du 8 janvier)

Par /

Demain nous appartient spoiler – Bart s’apprête à signer la cession du Spoon et du Little Spoon dans quelques jours dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». Mais alors qu’il est avec Philippine Julliard et Lou Clément, Victor Brunet va débarquer !


Capture TF1


Bart ne comprend pas ce qu’il fait là mais Victor, qui a surement peur que Philippine le double, dit venir vérifier que ce qu’ils ont convenu est inscrit dans le contrat : il va récupérer des parts de Philippine par la suite !

Bart est sous le choc, il ne s’attendait pas du tout à ça… Va-t-il renoncer à signer ?

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : Alex et Jordan inquiets face à la disparition de… (vidéo épisode du 8 janvier)


Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2114 du 8 janvier 2026 : Bart découvre la vérité sur Philippine et Victor

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.

