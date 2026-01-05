Demain Nous Appartient spoiler : Bart sous le choc, il découvre la vérité ! (vidéo épisode du 8 janvier)



Demain nous appartient spoiler – Bart s’apprête à signer la cession du Spoon et du Little Spoon dans quelques jours dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». Mais alors qu’il est avec Philippine Julliard et Lou Clément, Victor Brunet va débarquer !











Bart ne comprend pas ce qu’il fait là mais Victor, qui a surement peur que Philippine le double, dit venir vérifier que ce qu’ils ont convenu est inscrit dans le contrat : il va récupérer des parts de Philippine par la suite !

Bart est sous le choc, il ne s’attendait pas du tout à ça… Va-t-il renoncer à signer ?

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2114 du 8 janvier 2026 : Bart découvre la vérité sur Philippine et Victor

