Un Si Grand Soleil du 23 janvier : Laurine accuse Janet (résumé épisode 1843 en avance)

Un si grand soleil du 23 janvier 2026, spoiler résumé de l’épisode 1843 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du vendredi 23 janvier 2026.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Alex et Elise planquent devant le local de Sybille. Elise relève Alex, il lui dit qu’il ne s’est rien passé du tout. Il explique qu’il ne fait que penser à Manu, il l’a vu hier soir et il était tendu… Il a peur qu’il fasse une bêtise et ne sait pas comment l’aider. Elise lui dit qu’il ne peut rien faire, ils doivent faire confiance à Aude. Elle a l’impression qu’elle est compétente et réglo.

Levars appelle Manu : la psy s’est exprimée contre une confrontation entre Manu et Charlotte, la juge a validé. Charlotte présente des symptômes types d’une victime d’agression. Manu parle à Eve, il a l’impression qu’un piège se referme sur lui. Il est convaincu que Charlotte ne peut pas faire ça seule, quelqu’un cherche à se venger. Il lui demande si elle a remarqué quelque chose en cours, elle trouve qu’elle était juste plus fatiguée et elle est fragile psychologiquement…



Janet est tendue, Clément la voit s’énerver. Elle lui explique que Clémence vient lui envoyer le dossier de présentation de Laurine et c’est quasiment la même chose que Jérémy ! Certains paragraphes sont mots pour mots les mêmes ! Elle n’imagine pas Jérémy faire ça, elle pense que c’est Laurine qui a pris le dossier de Jérémy… Clément lui dit de parler à Jérémy. Janet dit que Clémence doit voir Laurine ce matin.

A l’hôpital, Laurine retrouve Clémence et fait mine de rien. Clémence lui dit qu’un sujet identique est passé en commission de validation. Laurine fait mine d’être surprise et choquée. Elle demande qui a commis ce sujet, elle lui dit que c’est Jérémy et c’est un plagiat pur et simple ! Clémence dit n’avoir aucun doute sur Laurine, elle veut tirer l’affaire au clair. Ils sont convoqués cet après-midi tous les 2 à 16h30.

Au lycée, Soan accompagne Charlotte qui reprend les cours. Pablo, Noura, Salomé et Achille se disent contents de la revoir. Ils prévoient de sortir ce soir mais Noura reçoit un message, elle doit aller au commissariat après les cours, au sujet de l’agression de Charlotte. Celle-ci ne comprend pas le rapport.

Janet confronte Jérémy, qui est sous le choc. Elle lui demande s’il lui a parlé de son travail, il dit ne pas savoir… Janet s’emporte, elle dit que c’est grave et il doit se bouger ! Il a jusqu’à cet après-midi pour prouver sa bonne foi. Dans le couloir, Jérémy confronte Laurine. Il lui demande si elle a tout prévu depuis le début. Laurine ne se cache même pas. Jérémy lui dit que ça sera parole contre parole mais Laurine menace de révéler à sa femme qu’ils ont couché ensemble… Elle veut qu’il avoue devant la commission avoir plagié son dossier et menace aussi de porter plainte. Jérémy ne comprend pas pourquoi elle lui en veut à ce point. Elle lui dit qu’il ne comprendrait pas…

Manu fait un footing sur la plage, il rentre ensuite chez lui, hanté par l’affaire. Il prend son ordi et cherche des infos sur Charlotte…

Lors de la commission, Laurine assure n’avoir plagié personne : elle est trop orgueilleuse pour ça. Janet lui demande si c’est Jérémy, Laurine fait mine de ne pas comprendre comment il a pu faire ça… Alain demande si elle a évoqué le sujet de son travail, Laurine avoue que oui. Il demande comment des paragraphes entiers peuvent se retrouver sur leurs deux travails. Elle parle du dossier sur son ordinateur, qu’elle a laissé trainé plusieurs fois en salle de repos. Janet souligne le fait qu’elle a fait ce second sujet si vite… Laurine dit avoir travaillé avec acharnement. Janet lui demande les preuves, Laurine assure qu’elle donnera tout dès le lendemain.

Sabine dit à Eve qu’elle est désolée, elle a été maladroite. Eve ne lui en veut pas, elle lui dit qu’elle a besoin de prendre l’air et lui propose un café. Eve croise Charlotte dans les couloirs, elle prend la fuite. Eve dit à Sabine qu’elle aimerait lui parler, Sabine dit que ce n’est pas une bonne idée.

Jérémy passe à son tour devant la commission, il dit ne pas comprendre comment ça a pu arriver. Alain lui demande des preuves écrites, Jérémy dit que non : il s’est débarrassé des notes et fichiers… Clémence fait alors une découverte : dans les métadonnées du fichier, le nom du créateur n’est pas le sien mais celui de Laurine ! Janet est furieuse. Jérémy avoue être le plagiaire. En sortant, Janet lui dit qu’il risque gros : blâme et interdiction d’examen ! Elle lui reproche de lui avoir menti, elle est déçue.

Aude interroge Noura au commissariat, elle l’interroge sur la dispute à la bambouseraie. Noura explique qu’elle n’a pas arrêté de la provoquer. Et elles n’étaient pas en très bons termes, elle a essayé de lui piquer son mec. Elle dit que ça s’était tassé. Aude demande ce qui a relancé, Noura dit qu’elle ne faisait que la provoquer, elle n’a pas compris. Aude lui demande si elle trouve exagéré qu’elle quitte le voyage scolaire… Noura dit ne pas avoir été choquée, Charlotte est impulsive.

Charlotte se balade à la mer avec les autres, Achille lui demande si ça va. Charlotte s’inquiète pour Noura qui est au commissariat mais personne n’a de nouvelles. Charlotte dit qu’elle va rentrer, elle est fatiguée… De loin, Manu les observe. Il décide de suivre Charlotte.

La directrice est avec Laurine, elle demande si elle va porter plainte. Elle dit qu’elle ne compte pas s’acharner… Laurine lui dit qu’elle aimerait lui parler d’autre chose de délicat. Elle lui parle du refus de son premier sujet de thèse de Janet et du fait qu’elle avait parlé de son second sujet, qu’elle connaissait donc… La directrice est surprise.

Charlotte attend Sacha devant chez lui, mais Sacha la voit et remarque que Manu l’a suivi. Il l’appelle pour la prévenir et lu dit de rentrer chez elle calmement.

Un si grand soleil, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de France.tv.