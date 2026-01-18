Enquête Exclusive du 18 janvier : sommaire du numéro inédit ce soir sur M6



Publicité





Enquête Exclusive du 18 janvier 2026, le sommaire Ce soir et comme tous les dimanches en deuxième partie de soirée, Bernard de la Villardière vous donne rendez-vous après la finale de la Coupe d’Afrique des Nations sur M6 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Enquête exclusive ». Cette semaine, il s’agit d’un inédit et il a pour thème « Iran : les Ayatollahs aux abois ».





Votre magazine sera ensuite disponible en replay et en streaming sur M6+.







Publicité





Enquête Exclusive du 18 janvier 2026 : votre émission en résumé

Depuis quinze jours, l’Iran est en ébullition. Aux quatre coins du pays, des milliers de citoyens bravent la répression et manifestent pour exiger la chute de la République islamique. Pour étouffer la contestation, le pouvoir a plongé le pays dans le black-out numérique et mène une répression impitoyable, à l’abri des regards. D’après plusieurs ONG indépendantes, plus de 3 000 manifestants auraient déjà perdu la vie, un bilan probablement très en deçà de la réalité.

Face à cette vague de colère, le Guide suprême Ali Khamenei s’appuie sur son instrument le plus redoutable : les Gardiens de la révolution islamique, une force d’élite aussi opaque que crainte par la population.



Publicité





Mais qui sont réellement ces hommes dont les Iraniens réclament aujourd’hui la chute ? Fondés en 1979, au lendemain de la révolution islamique, les Gardiens de la révolution constituent depuis toujours le pilier sécuritaire du régime. Leur rôle initial était clair : protéger le Guide suprême et éliminer sans relâche ses opposants. Avec le temps, leur influence est devenue tentaculaire, reléguant l’armée régulière au second plan. Armée de terre, marine, aviation, unités spéciales : rien ne leur échappe. Forts de quelque 125 000 membres, ils exercent désormais un contrôle quasi total sur le pays.

Quelques semaines avant le déclenchement des manifestations, nous avons exceptionnellement obtenu l’autorisation de filmer en Iran. Le régime nous a ouvert les portes de sa vitrine officielle : la grande prière du vendredi, réunissant des milliers de fidèles scandant en chœur « Mort à Israël » et « Mort aux États-Unis ». Nous avons également pu accéder au centre d’exposition de la force aérienne des Gardiens de la révolution, en périphérie de Téhéran, où sont exhibés drones et missiles balistiques présentés comme capables de frapper Israël en moins de sept minutes.

Derrière cette démonstration de force, la réalité est pourtant plus fragile. En juin 2025, lors de la guerre dite des Douze Jours contre Israël, les Gardiens de la révolution ont subi un revers majeur. À la faveur d’une opération d’infiltration inédite, l’État hébreu aurait éliminé une vingtaine de leurs hauts responsables. Officiellement, le corps refuse toute défaite et se retranche dans une propagande virulente contre Israël.

À Téhéran, l’un de leurs anciens cadres a accepté de témoigner. Hossein Kanani Moghaddam, ex-membre du Conseil suprême des Gardiens de la révolution, soutient que l’organisation demeure le dernier rempart face à l’expansionnisme israélien au Moyen-Orient. Un discours désormais largement rejeté par la population : aujourd’hui, près de 70 % des Iraniens aspirent à la fin de la République islamique.

« Enquête exclusive », c’est ce soir dès 23h10 sur M6.