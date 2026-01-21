Quotidien du 21 janvier 2026 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir



Quotidien du 21 janvier 2026, les invités – Ce mercredi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.





Quotidien : les invités du 21 janvier 2026

🎭 Marine Leonardi — « Mauvaise graine », en tournée

⛸️ Gabriella Papadakis — ancienne championne olympique de patinage, « Pour ne pas disparaître » (Éd. Robert Laffont)



🎶 Djo — « End of Beginning », titre n°1 Monde

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce mercredi 21 janvier 2026 à 19h25 sur TMC.