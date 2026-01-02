Demain Nous Appartient spoiler : Nina interroge Karim sur... (vidéo épisode du 7 janvier)



Demain nous appartient spoiler – Nina s’intéresse à la vie amoureuse de ses parents dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». Et si elle se réjouit pour sa mère qui est en couple avec Arthur, dans quelques jours, Nina apprend que son père a une amoureuse et elle veut savoir de qui il s’agit…











Alors Nina interroge son père pour en savoir plus. Elle tente de deviner le prénom de l’heureuse élue… Karim s’amuse des talents d’enquêtrice de sa fille et lui donne un indice : ça commence par un E. La petite fille va-t-elle réussir à deviner ?

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2113 du 7 janvier 2026 : Nina veut tout savoir

