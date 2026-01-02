Un Si Grand Soleil du 5 janvier : Victor piégé par la police ! (résumé épisode 1828 en avance)



Un si grand soleil du 5 janvier 2026, spoiler résumé de l’épisode 1828 en avance – Qu’est-ce qui vous attend lundi dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du lundi 5 janvier 2026.





Dimitri est toujours devant chez Marsan, il place une bouteille en plastique sous l’une de ses roues et appelle Claire pour lui dire que tout est en place. Pendant ce temps là, Florent ne fait que penser à Claire et à leur bisou… Achille lui parle mais il n’écoute pas ! Il lui propose un basket, Florent décline, prétextant trop de travail. Cécile demande si ç va, il a l’air ailleurs. Florent dit être crevé et file…

Alix raccroche avec sa banquière, José a encaissé les 60000 euros et elle a atteint son plafond de découvert. Elle n’a rien voulu entendre. Ulysse lui demande comment elle va faire, Alix assure qu’elle va trouver une solution, elle n’a pas le choix sinon elle va être en cessation de paiement ! Ulysse propose d’organiser une vente pour tout liquider. Alix dit ne pas avoir le budget pour organiser l’évènement, Ulysse propose de lui prêter 2000 euros. Elle décline, elle ne veut pas de dette supplémentaire. Elle lui demande d’aller mettre un cierge, elle a un rendez-vous important cet après-midi…



Au commissariat, Becker reçoit un appel d’un vendeur de chalet, qu’il a visité ce week-end. Il veut une réponse dans la journée sinon il lui passera sous le nez. Becker remercie Yann de lui avoir donné le bon tuyau, il pense avoir trouvé le chalet de ses rêves. Yann enchaine sur l’affaire Dardel, il a pu échanger avec l’expert, ils auront les résultats d’ici 3 jours alors que d’habitude ça prend une éternité. Ils sont surpris, Yann ne sait pas comment l’interpréter…

Chez L Cosmétiques, Bilal appelle Ulysse. Son pote cherche toujours un vendeur et si le boulot l’intéresse il est pour lui. Ulysse n’est pas intéressé, il est artiste et Alix a peut être trouvé une solution. Bilal craint le pire avec elle… Ulysse finit par s’énerver et raccroche.

A l’hôpital, David vient parler à Claire. Elle lui dit qu’Hélène va mieux, les antibios ont stoppé l’infection. David a hâte que tout se termine. Il a peur de craquer, il espère qu’on ne viendra pas le réinterroger. Claire dit avoir une piste de son côté… Laurine arrive à ce moment là, ils changent de sujet.

Aude et Alex disent à Becker que la filature des Estrella n’a rien donné mais Alex précise que pour Victor, ça a échoué car il était coincé derrière une voiture. Becker est en colère. Alex pense qu’il sait où elle est, Becker va demander au procureur l’autorisation de poser une balise GPS sur la voiture de Victor.

Alix et Catherine sont avec Claudine dans son bureau. Alix a une proposition à faire à Catherine, un investissement dans la galerie. Claudine rédigerait un contrat pour que tout soit carré. Catherine le prend comme un guet-apens et souligne le fait que son affaire va mal. Elle pense qu’il y a un problème de gestion, elle va prendre le temps de réfléchir.

Dimitri surveille Marsan qui sort de chez lui. A cause du bruit de plastique, il ressort de sa voiture pour contrôler que tout est ok… Dimitri en profite pour lui voler son téléphone. Marsan le cherche partout et s’énerve !

Aux Sauvages, Alex vient surveiller Victor. Quand il s’éloigne de sa voiture, ALex installe la balise. Pendant ce temps là, Becker fait un barbecue avec Alain. Elisabeth discute avec Janet, qui doit prendre un appel de l’hôpital. Clément montre à Elisabeth les photos du chalet. Elisabeth trouve ça tout petit, Clément dit vouloir faire une offre. Janet est choquée, elle trouve ça prématuré : le local de son oncle n’est pas vendu ! Il parle de la contre-visite avec le mec intéressé…

Dimitri remet le téléphone de Marsan avec Claire, il l’a mis sur mode avion pour qu’il ne puisse pas l’effacer à distance. Il faudra maintenant qu’elle trouve quelqu’un pour le déverouiller.

Elisabeth parle à Janet du chalet, elle trouve que ça ressemble à un cabanon de jardin et il est au milieu de nulle part… Janet explique qu’elle n’arrive pas à l’en dissuader. Elisabeth regrette qu’Alain l’encourage.

Florent rentre avec les courses, il demande à Achille de l’aider. Il reçoit un message de Claire, elle est en bas et veut le voir… Il dit avoir oublié un dossier dans la voiture. En bas, il retrouve Claire. Elle lui dit que Dimitri a récupéré le téléphone de Marsan et lui demande s’il connait quelqu’un qui sait le déverrouiller. Florent dit qu’ils sont fous, elle va trop loin et prend trop de risques. Et il ajoute que même s’il y a des preuves dedans, ce n’est pas recevable devant la justice. Elle insiste, il dit qu’il va voir ce qu’il peut faire. Claire le remercie, ils se prennent dans les bras. Cécile a tout vu !

Un si grand soleil, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de France.tv.