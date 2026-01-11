Demain Nous Appartient spoiler : Raphaëlle apprend une nouvelle choc (vidéo épisode du 14 janvier)

Par /

Demain nous appartient spoiler – Raphaëlle va apprendre une nouvelle choc dans quelques jours dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Dans quelques jours, Maud est hospitalisée et dans un état grave !


Capture TF1


Marianne fait venir Raphaëlle en urgence à l’hôpital, elle l’informe qu’elle risque de perdre son bras ! Son flux sanguin est interrompu au niveau de sa main, ce qui explique la douleur et les fourmillements. Raphaëlle ne comprend pas, la veille elle allait bien et on l’a même laissée sortir de l’hôpital. Marianne parle de complications, Raphaëlle l’accuse de ne pas tout lui dire, elle est convaincue que c’est la faute de Chloé quand elle a voulu lui remettre l’épaule…

Marianne recadre Raphaëlle, elle assure qu’elle n’en sait pas plus à ce stade…

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2118 du 14 janvier 2026 : Maud risque de perdre son bras

