Enquête Exclusive du 11 janvier : sommaire du numéro inédit ce soir sur M6

Enquête Exclusive du 11 janvier 2026, le sommaire Ce soir et comme tous les dimanches en deuxième partie de soirée, Bernard de la Villardière vous donne rendez-vous dès 23h10 sur M6 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Enquête exclusive ». Cette semaine, il s’agit d’un inédit et il a pour thème « Comment les milliards du narcotrafic infiltrent notre économie ? ».





Votre magazine sera ensuite disponible en replay et en streaming sur M6+.







Enquête Exclusive du 11 janvier 2026 : votre émission en résumé

En France, le trafic de drogue rapporte chaque année près de 7 milliards d’euros. Pour des narcotrafiquants toujours plus riches, le principal défi est désormais de blanchir cet argent. Immobilier, yachts de luxe, sociétés écrans, fausses factures ou encore entreprises du BTP : les méthodes sont de plus en plus sophistiquées.

Pendant plusieurs mois, notre enquête a suivi des acteurs du trafic à tous les niveaux, des dealers aux « lessiveurs » professionnels, et remonté la piste de réseaux internationaux capables de faire sortir l’argent du pays. Elle révèle que l’argent de la drogue est partout : dans certains petits commerces de centre-ville, parfois à notre insu, et dans des secteurs économiques entiers qu’il gangrène durablement.



Longtemps focalisées sur les stupéfiants, police et justice s’attaquent désormais aux flux financiers pour frapper les trafiquants au portefeuille. Des cellules spécialisées traquent ces fortunes criminelles, mais malgré 95 millions d’euros saisis l’an dernier, cela reste dérisoire face à l’ampleur du phénomène. Quelles sont les nouvelles techniques de blanchiment et comment l’État mène-t-il cette guerre contre l’argent sale ?

« Enquête exclusive », c’est ce soir dès 23h10 sur M6.