« Mitterrand confidentiel » du 12 janvier 2026 : le final ce soir sur France 2

« Mitterrand confidentiel » au programme TV du lundi 12 janvier 2026





A voir dès 21h10 sur France 2







Vos épisodes du 12 janvier 2026

Épisode 3 : Profondément blessée par l’officialisation de l’existence de Mazarine et de sa mère, Danielle Mitterrand s’enfuit, épuisée par les non-dits et les secrets qui ont jalonné sa vie conjugale. Au sommet de l’État, la nouvelle provoque une véritable onde de choc. Renvoyé à son culte de la liberté et aux ambiguïtés qu’il a entretenues entre ses deux grandes histoires d’amour, François Mitterrand se replonge alors dans les années 1970, cette période où beaucoup l’avaient relégué au rang d’homme du passé, avant qu’il ne parvienne, à chaque fois, à se réinventer, aussi bien politiquement que sur le plan romanesque.



Épisode 4 : La maladie affaiblit le président au point de susciter l’inquiétude de ses proches, alors même qu’il doit se rendre à Strasbourg pour l’ouverture de la présidence française de l’Union européenne. Résolu à ne rien céder, il se replonge dans les moments fondateurs de son engagement politique, ceux où il a œuvré à lier durablement le destin de la France à celui de l’Europe, notamment lors de la chute du mur de Berlin et de l’effondrement de l’URSS. Tandis que la douleur et l’épreuve physique l’assaillent, il puise la force d’aller jusqu’au terme du chemin qu’il s’était tracé : transmettre son héritage aux générations futures et préparer, au-delà de lui-même, la réconciliation de ses deux familles autour de son cercueil.

« Mitterrand confidentiel » – rappel de la présentation

En 1994-1995, François Mitterrand est un président affaibli, confronté à une cohabitation devenue pesante et à une succession d’attaques politiques et personnelles, y compris au sein de son propre camp. Chaque épisode de la série s’ancre dans un événement déclencheur de ces deux dernières années de son mandat pour remonter le fil de quatre moments clés de son parcours, à la fois politiques et intimes, où Danielle Mitterrand et Anne Pingeot, les deux femmes de sa vie, occupent une place déterminante. Quatre tournants majeurs, autant de réinventions personnelles et politiques pour celui que l’on surnomma « le dernier des grands dirigeants » à avoir connu la guerre, et qui illustrent combien François Mitterrand fut aussi le prince des métamorphoses.

Le casting

Avec Denis Podalydès de la Comédie-Française (François Mitterrand), Valérie Karsenti (Danielle Mitterrand), Judith Chemla (Anne Pingeot), Baptiste Carrion-Weiss (François Mitterrand jeune), Pauline Briand (Danielle Mitterrand jeune), Léa Lopez de la Comédie-Française, (Anne Pingeot jeune), Marie Denarnaud (Anne Lauvergeon), Suzanne Jouannet (Mazarine Pingeot), Jean-Luc Porraz (Edouard Balladur)…