Plus belle la vie spoiler : Idriss entre la vie et la mort, Martin dit tout (15 janvier 2026)

Plus belle la vie en avance du 15 janvier 2026 – Un motard a tiré sur Martin dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Mais demain, dans l’épisode du jeudi 15 janvier 2026, vous allez découvrir que c’est Idriss qui a pris la balle en s’interposant pour protéger Martin !











Idriss a sauvé la vie de Martin et quand Patrick et Ariane débarquent, il semble entre la vie et la mort. Patrick parle à Idriss pour qu’il reste éveillé en attendant les secours tandis qu’Ariane met Martin et Luna en sécurité.

Le lendemain, Patrick apprend qu’Idriss s’en sort bien ! Il a été opérée et tout s’est bien passé, la balle n’a touché aucun organe.



Stanislas se charge d’interroger Martin, qui est enfin prêt à tout dire. Il raconte le double meurtre auquel il a assisté, la police comprend donc que les cousins Slimani sont tous les deux morts, tué par une mystérieuse troisième personne.

Patrick annonce à Luna qu’avec Martin, ils vont être mis sous protection dans un hôtel sous un faux nom et sans moyen de communication. Sur place, Stanislas doit assurer leur protection avec un collègue. Mais dehors, il se retrouve seul et appelle son collègue… Un homme arrive et le taze !

Par la fenêtre de la chambre d’hôtel, Luna découvre que Stanislas a été agressé. Elle est sous le choc mais réagit vite, elle prend la fuite avec Martin tout en faisant croire qu’ils sont dans leur chambre…