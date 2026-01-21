« Il était deux fois » du 21 janvier 2026 : vos épisodes ce soir sur France 2



Publicité





« Il était deux fois » au programme TV du mercredi 21 janvier 2026 – Ce mercredi soir, France 2 continue la diffusion de sa nouvelle série inédite « Il était deux fois », avec Odile Vuillemin, Hubert Delattre, et Nicole Calfan.





A voir dès 21h10 sur France 2, ou en avant-première et en replay sur france.tv







Publicité





Vos épisodes du 21 janvier 2026

Episode 5 : La piste des hommes mariés que Julie et son amie Louise faisaient chanter ne mène nulle part, mais un nouveau tableau, semblable à celui de Julie, est découvert dans une autre région. Gabrielle et Paul comprennent alors que le tueur qu’ils traquent se sert de la kétamine pour piéger de jeunes femmes et des coupables idéaux.

Episode 6 : Gabrielle découvre que son enquête passée l’avait conduite à soupçonner Caleb Traskman d’être lié à l’auteur des tableaux macabres. Tandis que l’un écrivait un roman, l’autre peignait avec le sang : deux œuvres pour un même meurtre. Seul Caleb Traskman aurait pu aider à identifier son complice et, peut-être, sauver sa fille. Mais Gabrielle se connaît trop bien : si elle l’a suspecté, elle a forcément cherché à l’affronter pour retrouver Julie. Que s’est-il donc passé entre eux pour qu’elle en garde aujourd’hui un trou de mémoire ?



Publicité





« Il était deux fois » – rappel de la présentation

Alors qu’elle traque désespérément sa fille disparue, la capitaine Gabrielle Moscato s’endort dans une chambre d’hôtel… et se réveille en 2025, privée de tout souvenir des douze années écoulées. Victime d’une amnésie psychogène atypique, elle a perdu sa mémoire, mais ni son flair de policière ni son instinct maternel. Jusqu’où sera-t-elle prête à aller pour sauver sa fille ? Ou plutôt… jusqu’où est-elle déjà allée ?

Le casting

Avec Odile Vuillemin (Gabrielle Moscato), Hubert Delattre (Paul Lacroix), Nicole Calfan (Viviane Berteuil), Rémi Devilla (Antoine Moscato), Béatrice Facquer (Solenne Peletier), Lannick Gautry (Caleb Traskman), Tom Novembre (Etienne Traskman), François-Eric Gendron (Samuel Duplessis), Amelle Chahbi (Nadia Lerasle), Sören Prévost (Serge Esquimet), Kathy Packianathan (Swann Berthier), Yan Tual (Victor Sarda), Sarah-Cheyenne (Louise Lacroix), Fantine Guyot (Julie Moscato), Vincent Heneine (Mickaël Pilasi)