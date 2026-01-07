Elsbeth du 7 janvier 2026 : la suite de la saison 2 ce soir sur TF1



Elsbeth, vos épisodes inédits du mercredi 7 janvier 2026 – Ce mercredi soir, TF1 reprend la diffusion de série « Elsbeth ». Au programme aujourd'hui, les épisodes 11 et 12 de la saison 2.





A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur TF1+ pour le replay et le streaming gratuit.







Votre épisode du 7 janvier 2026

Episode 11 « Nom d’un kilt ! » : L’amour flotte dans l’air lorsque Elsbeth rencontre Angus, un séduisant musicien écossais, membre d’un groupe, après qu’il a été témoin d’un meurtre grâce à une installation vidéo reliant Manhattan à sa petite ville de la côte écossaise. Ensemble, séparés par l’Atlantique, ils unissent leurs forces pour élucider l’affaire.

Episode 12 « A la pointe de l’épée » : En enquêtant sur la mort énigmatique du directeur des admissions d’une prestigieuse université, Elsbeth se retrouve à croiser le fer lors d’un duel d’escrime avec Lawrence Grey, dirigeant d’une société spécialisée dans l’accès des enfants fortunés aux établissements les plus renommés. Cette affaire la pousse aussi à s’interroger, aux côtés de Teddy, sur la manière dont elle l’a préparé à affronter le monde réel.



« Elsbeth » : rappel de la présentation de la série

Après une carrière brillante à Chicago, Elsbeth Tascioni, une avocate hors du commun, met à profit son regard unique pour aider la police de New York à démasquer les criminels.

Personnages et interprètes

Avec : Carrie Preston (Elsbeth Tascioni), Wendell Pierce (Le capitaine C.W. Wagner), Carra Patterson (L’officière Kaya Blanke), Fredric Lehne (Le lieutenant Dave Noonan)