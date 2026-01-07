« Il était deux fois » : votre nouvelle série ce soir sur France 2 (7 janvier 2026)



Publicité





« Il était deux fois » au programme TV du mercredi 7 janvier 2026 – Ce mercredi soir, France 2 lance sa nouvelle série inédite « Il était deux fois », avec Odile Vuillemin, Hubert Delattre, et Nicole Calfan.





A voir dès 21h10 sur France 2, ou en avant-première et en replay sur france.tv







Publicité





« Il était deux fois » – présentation

Alors qu’elle traque désespérément sa fille disparue, la capitaine Gabrielle Moscato s’endort dans une chambre d’hôtel… et se réveille en 2025, privée de tout souvenir des douze années écoulées. Victime d’une amnésie psychogène atypique, elle a perdu sa mémoire, mais ni son flair de policière ni son instinct maternel. Jusqu’où sera-t-elle prête à aller pour sauver sa fille ? Ou plutôt… jusqu’où est-elle déjà allée ?

Vos épisodes du 6 janvier 2026

Episode 1 : La capitaine Gabrielle Moscato (Odile Vuillemin) mène l’enquête la plus cruciale de son existence : la disparition de Julie, sa fille de 17 ans. Après trois mois sans le moindre indice, épuisée, elle décide de repartir de zéro. Elle s’endort alors dans une chambre d’hôtel… pour se réveiller en 2025. Atteinte d’une amnésie atypique, Gabrielle cherche à reconstituer les douze années dont elle n’a aucun souvenir. Lorsqu’une nouvelle disparition bouleverse la ville de Sagas, elle réalise qu’elle n’a en réalité jamais cessé de traquer la vérité sur le sort de sa fille.



Publicité





Episode 2 : Soupçonnée du meurtre du romancier Caleb Traskman (Lannick Gautry), auteur admiré par sa fille Julie, Gabrielle est arrêtée par Paul (Hubert Delattre), son ancien partenaire devenu chef de la brigade. Mais rien ne parvient à l’arrêter : Gabrielle met au jour un tableau représentant Julie, réalisé avec son propre sang… et daté de six ans après sa mort.

Le casting

Avec Odile Vuillemin (Gabrielle Moscato), Hubert Delattre (Paul Lacroix), Nicole Calfan (Viviane Berteuil), Rémi Devilla (Antoine Moscato), Béatrice Facquer (Solenne Peletier), Lannick Gautry (Caleb Traskman), Tom Novembre (Etienne Traskman), François-Eric Gendron (Samuel Duplessis), Amelle Chahbi (Nadia Lerasle), Sören Prévost (Serge Esquimet), Kathy Packianathan (Swann Berthier), Yan Tual (Victor Sarda), Sarah-Cheyenne (Louise Lacroix), Fantine Guyot (Julie Moscato), Vincent Heneine (Mickaël Pilasi)