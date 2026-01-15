Envoyé Spécial du 15 janvier : quels reportages ce soir sur France 2 ? (sommaire)



Envoyé Spécial du 15 janvier 2026 – Ce jeudi soir à la télé, Elise Lucet vous donne rendez-vous à 21h10 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Envoyé Spécial ». On vous propose de découvrir le sommaire de ce qui vous attend ce soir.





Envoyé Spécial du 15 janvier 2026 : les reportages

Le procès de mon père

À 9 ans, un enfant assiste à la mort de sa mère, poignardée par son père dans leur appartement familial. Rencontré en 2023 aux Hospices civils de Lyon, il bénéficiait alors d’un accompagnement psychologique dédié aux orphelins de féminicides. Deux ans après le drame, lui et sa sœur prennent la parole au procès de leur père, jugé pour meurtre sur conjoint devant la cour d’assises du Rhône. Envoyé Spécial a obtenu une autorisation exceptionnelle pour filmer ces deux journées d’audience marquées par leur témoignage.

L’armée, je l’aime mais je la quitte

Ils s’engagent par conviction, par idéal ou par goût du dépassement, mais pour beaucoup, la réalité du métier provoque une profonde désillusion. Tandis que l’état-major prépare les troupes à un possible conflit et que la guerre se rapproche des frontières européennes, l’armée française fait face à une crise discrète mais massive : près de 25 000 départs chaque année, entre démissions, fins de carrière anticipées et désertions. Envoyé Spécial a recueilli les témoignages de militaires ayant quitté l’institution, qu’il s’agisse de soldats expérimentés contraints de choisir entre leur vie personnelle et leur engagement, ou de jeunes recrues dénonçant l’ennui, les brimades et le harcèlement. Parmi eux, Guillaume, ancien combattant au Sahel, devenu déserteur après avoir perdu toute confiance en sa hiérarchie. Comme près de 1 000 soldats chaque année, il encourt jusqu’à trois ans de prison. L’émission a également assisté à des audiences pénales militaires et rencontré la famille de Louis Tinard, jeune soldat de 20 ans qui s’est suicidé en caserne après avoir exprimé son mal-être et son souhait de quitter l’armée, une tragédie que ses proches attribuent à un manque de prise en compte des alertes par la hiérarchie.



