Demain Nous Appartient spoiler : Bastien se fait draguer par... (vidéo épisode du 19 janvier)

Demain nous appartient spoiler – Bastien va se faire draguer dans quelques jours dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient ». Après toutes les histoires avec Marceau et le départ de Mélody, une belle histoire attendrait-elle enfin Bastien ?











Au lycée, alors que le cours de Fred va commencer, Esmée fait passer un mot à Bastien… Elle lui dit qu’elle est dispo ce soir après les cours ! Bastien montre le mot à Violette quand ils se font surprendre par Fred.

Le prof d’histoire les affiche en lisant le message devant toute la classe ! Il croit que c’est Violette qui va faire quelque chose avec Bastien après les cours… Esmée est gênée.

