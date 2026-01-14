Demain Nous Appartient spoiler : Bastien se fait draguer par… (vidéo épisode du 19 janvier)

Par /

Publicité

Demain nous appartient spoiler – Bastien va se faire draguer dans quelques jours dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient ». Après toutes les histoires avec Marceau et le départ de Mélody, une belle histoire attendrait-elle enfin Bastien ?


Demain Nous Appartient spoiler : Bastien se fait draguer par... (vidéo épisode du 19 janvier)
Capture TF1


Publicité

Au lycée, alors que le cours de Fred va commencer, Esmée fait passer un mot à Bastien… Elle lui dit qu’elle est dispo ce soir après les cours ! Bastien montre le mot à Violette quand ils se font surprendre par Fred.

Le prof d’histoire les affiche en lisant le message devant toute la classe ! Il croit que c’est Violette qui va faire quelque chose avec Bastien après les cours… Esmée est gênée.

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : Mathieu agresse Bart ! (vidéo épisode du 19 janvier)


Publicité

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2121 du 9 janvier 2026 : Mathieu s’attaque à Bart

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.

A LIRE AUSSI
Demain Nous Appartient spoiler : Mathieu agresse Bart ! (vidéo épisode du 19 janvier)
Demain Nous Appartient spoiler : Mathieu agresse Bart ! (vidéo épisode du 19 janvier)
Demain Nous Appartient du 14 janvier : Maud au plus mal, Erica face à son frère (résumé + vidéo épisode 2118 en avance)
Demain Nous Appartient du 14 janvier : Maud au plus mal, Erica face à son frère (résumé + vidéo épisode 2118 en avance)
Demain Nous Appartient spoiler : Chloé culpabilise face à Maud qui… (vidéo épisode du 16 janvier)
Demain Nous Appartient spoiler : Chloé culpabilise face à Maud qui... (vidéo épisode du 16 janvier)
Demain Nous Appartient spoiler : Sara et Damien font une découverte capitale (vidéo épisode du 16 janvier)
Demain Nous Appartient spoiler : Sara et Damien font une découverte capitale (vidéo épisode du 16 janvier)


Publicité


Retour en haut