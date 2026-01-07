« Être une femme dans les années 60 : la grande expérience », c’est ce soir sur M6 (7 janvier 2026)



Ce mercred soir à la télé, M6 diffuse le programme inédit, « Être une femme dans les années 60 : la grande expérience ».





A voir ce soir sur M6 dès 21h10 ou sur M6+ pour le replay.







Être une femme dans les années 60 : la grande expérience, présentation du programme

Pour comprendre le quotidien d’une femme au début des années 60, une femme d’aujourd’hui va relever un défi hors du commun : voyager dans le temps. Accompagnée de son mari et de leurs deux enfants, elle vivra pendant plusieurs jours dans un environnement entièrement figé dans les années 60. Grâce à des images d’archives inédites, elle devra endosser le rôle de la « parfaite » épouse de l’époque.

Comment cette famille réagira-t-elle en découvrant les contraintes imposées aux femmes d’alors ? Une vie exclusivement dédiée au foyer, l’obligation de cuisiner, nettoyer et s’occuper des siens, l’injonction permanente à rester belle et mince, des codes vestimentaires stricts, et surtout, le devoir d’obéissance envers son mari en toutes circonstances. Une chose est certaine : ce retour 60 ans en arrière va bouleverser cette femme et sa famille, plongés dans un univers aux règles radicalement différentes.



