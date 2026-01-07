« Être une femme dans les années 60 : la grande expérience », c’est ce soir sur M6 (7 janvier 2026)

Publicité
Ce mercred soir à la télé, M6 diffuse le programme inédit, « Être une femme dans les années 60 : la grande expérience ».
A voir ce soir sur M6 dès 21h10 ou sur M6+ pour le replay.
Être une femme dans les années 60 : la grande expérience, présentation du programme
Pour comprendre le quotidien d’une femme au début des années 60, une femme d’aujourd’hui va relever un défi hors du commun : voyager dans le temps. Accompagnée de son mari et de leurs deux enfants, elle vivra pendant plusieurs jours dans un environnement entièrement figé dans les années 60. Grâce à des images d’archives inédites, elle devra endosser le rôle de la « parfaite » épouse de l’époque.
Comment cette famille réagira-t-elle en découvrant les contraintes imposées aux femmes d’alors ? Une vie exclusivement dédiée au foyer, l’obligation de cuisiner, nettoyer et s’occuper des siens, l’injonction permanente à rester belle et mince, des codes vestimentaires stricts, et surtout, le devoir d’obéissance envers son mari en toutes circonstances. Une chose est certaine : ce retour 60 ans en arrière va bouleverser cette femme et sa famille, plongés dans un univers aux règles radicalement différentes.
VIDÉO extrait
Retournée dans le passé pour vivre pendant plusieurs jours comme une "parfaite" épouse de l’époque, elle découvre que les femmes étaient tenues d’obéir à leur mari.
"Être une femme dans les années 60 : la grande expérience", mercredi à 21:10 sur M6 et en streaming sur M6+ pic.twitter.com/ZNM1Rp2WUf
— M6 (@M6) January 5, 2026