Des racines et des ailes du 7 janvier : direction les Alpes ce soir sur France 3

Des racines et des ailes du 7 janvier 2026 – C’est un numéro inédit de votre magazine « Des racines et des ailes » qui vous attend ce soir sur France 3. Ce numéro s’intitule « Mon village dans les Alpes ».





Des racines et des ailes du 7 janvier 2026 « Mon village dans les Alpes »

Pour ce nouveau numéro de Des racines & des ailes, cap sur les Alpes françaises, du parc naturel régional du Verdon jusqu’au massif des Écrins, dominé par la silhouette mythique de la Meije, culminant à près de 4 000 mètres.

Au cœur du parc national des Écrins, le village de Dormillouse n’est accessible qu’après une heure trente de raquettes en hiver. Sans route ni électricité, Claude et Stéphanie ont pourtant fait le choix audacieux d’y vivre toute l’année et de restaurer la ferme familiale. Aujourd’hui, ils luttent pour redonner vie à ce hameau hors du temps.



Longtemps coupés du monde, les villages perchés de l’Oisans deviennent le terrain d’exploration de Jean-Pierre Noisillier. Photographe passionné, il nous plonge dans ces paysages de contrastes, entre vallées escarpées et solidarité essentielle des habitants pour faire face aux conditions extrêmes.

Dans le Valgaudemar, à Saint-Firmin, Marie-Laure et Julien Laurent ont ressuscité la dernière activité industrielle du village : une filature. Leur défi est relevé avec succès, en produisant une laine entièrement locale.

Dans les Alpes-de-Haute-Provence, des bénévoles s’emploient à faire renaître le village du Poil, abandonné depuis près de cent ans. Chaque été, ils restaurent l’église et participent à la récolte de la lavande, transformée en huile essentielle afin de financer les travaux.

Enfin, en Chartreuse, Laurent Chardon, artisan-charpentier, perpétue un savoir-faire transmis depuis six générations. Passionné par l’art de la charpente, il a fait de son entreprise une référence incontournable de la restauration du patrimoine alpin.