Grands Reportages du 31 janvier 2026, sommaire et reportages – Nouveaux numéros de votre magazine « Grands Reportages » ce samedi après-midi avec Anne-Claire Coudray. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission à suivre dès 13h40 sur TF1 et sur TF1+.











Grands Reportages du 31 janvier 2026 : au sommaire ce samedi

A 13h40 : « Abus de faiblesse : le prix de la confiance – Episode 2 » (inédit)

Chaque année en France, 800 000 personnes sont victimes d’abus de faiblesse. Les escrocs, souvent des proches ou des professionnels, exploitent l’âge, l’isolement, la détresse affective… et la gentillesse de leurs victimes.

Dans cette série documentaire en deux épisodes, des victimes, soutenues par leurs proches et des professionnels (avocats, policiers, enquêteurs), se battent pour faire condamner ces fraudeurs, passibles de 3 ans de prison et 375 000 € d’amende.



En Bretagne, Jean-Yves, 77 ans, surendetté, est manipulé par un commercial qui lui fait refaire l’électricité de sa maison. Son fils Loïc intervient pour stopper les abus.

Marie-Paule, 82 ans, a déjà envoyé 65 000 € à deux escrocs rencontrés en ligne. Son fils Cyril engage un hacker spécialisé pour démasquer ces faux profils et lui ouvrir les yeux.

À Montauban, Egidio, 98 ans, accuse une ancienne élue d’avoir détourné 56 000 €. Il attend, avec son petit-fils, qu’elle comparaisse enfin devant le tribunal.

Enfin, Maxime, 38 ans, tente de se reconstruire après que sa mandataire judiciaire a détourné ses économies. Condamnée en 2023, elle avait volé 730 000 € à 176 personnes vulnérables. Maxime espère encore récupérer son argent et se libérer de son emprise.

Et à 14h50 : « Mes chers parents, je rentre… » (rediffusion)

De plus en plus de Français quittent tout pour revenir vivre sur leurs terres d’origine, par attachement, envie de sens ou pour faire perdurer une histoire familiale. Mais ce retour aux sources s’accompagne souvent de nombreux défis. Pendant plusieurs mois, nous avons suivi quatre familles dans ce grand bouleversement.

Après quatre ans à Los Angeles, Julia et Jean-Pascal rentrent à Biarritz avec leurs deux filles, épuisés par le rythme de vie américain. Ils doivent tout reconstruire : logement, travail et scolarité.

À 26 ans, Léo quitte un restaurant étoilé parisien pour reprendre l’établissement familial en Auvergne, épaulé par ses parents et sa femme. Il modernise la cuisine tout en rénovant leur nouvelle maison.

Damien, ex-chef de projet, revient dans les Landes avec sa famille pour devenir paysan boulanger. Entre démarches administratives, nouveaux métiers et pression financière, le pari est risqué.

Enfin, Rony, ancien cycliste pro, retourne en Guadeloupe pour développer le cyclisme local. Avec sa compagne et son beau-fils qui découvrent l’île, il veut bâtir un projet d’avenir sans idéaliser la réalité.