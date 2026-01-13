13h15 le samedi du 31 janvier 2026 : au sommaire aujourd’hui



13h15 le samedi du 31 janvier 2026 : le sommaire aujourd’hui – Laurent Delahousse vous donne rendez-vous cet après-midi sur France 2 pour un nouveau numéro inédit de « 13h15 le samedi ». Aujourd’hui, il a pour thème « La quête d’un frère ».





Rendez-vous dès 13h15 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







13h15 le samedi du 31 janvier 2026 : La quête d’un frère

Le magazine a accompagné le frère de Tiphaine Véron jusqu’au Japon, où la jeune femme s’est volatilisée en 2018. Sa famille se bat aujourd’hui pour obtenir une reprise de l’enquête, estimant que de nouveaux éléments remettent en cause la version officielle.

Mais que s’est-il réellement passé pour Tiphaine Véron ? Cette Française de 36 ans, assistante de vie scolaire à Poitiers, a disparu en juillet 2018 lors d’un voyage au Japon. Elle séjournait alors à Nikko, une ville réputée pour ses temples et ses paysages montagneux, située à environ une heure au nord de Tokyo. D’après les autorités locales, elle aurait accidentellement chuté dans une rivière.



Une hypothèse que ses proches, et en particulier son frère, ont toujours du mal à accepter. Trop d’interrogations subsistent selon eux, et les derniers éléments recueillis sembleraient fragiliser la thèse de l’accident. L’émission 13h15 le samedi a suivi Damien Véron au Japon, où il tente de faire entendre son combat pour que les recherches soient relancées.

Retrouvez aussi « 13h15 le samedi » en replay et en streaming vidéo sur France.TV.