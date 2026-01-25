Ici Tout Commence spoilers : des retours, Billie s’explique, les résumés jusqu’au 13 février 2026



Ici tout commence spoilers et résumés en avance jusqu’au 13 février 2026 – Qu’est-ce qui vous attend en février dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence » ? Si vous êtes curieux de le découvrir, c’est le moment ! Stars-Actu.fr vous propose d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine du lundi 9 au vendredi 13 février 2026.











On peut déjà vous dire que dans deux semaines, deux grands retours sont prévus à l’institut : Mehdi et Jasmine !

Pendant ce temps là, Billie souffle le chaud et le froid avec Ferdinand. Elle est contrainte de s’expliquer.

En pleine masterclass, Solal perd ses moyens. Et Mattéo met les pieds dans le plat avec Jude.



Lundi 9 février 2026 à 18h05 (épisode 1368) : Chez les Lanneau, Inès annonce la couleur. Stanislas force la main de Billie. Face à Ninon, Bianca fait mouche.

Mardi 10 février 2026 (épisode 1369) : Acculée par Inès, Zoé commet l’irréparable. Face à Ferdinand, Billie retourne sa veste. Grâce à Gary, Ninon prend le taureau par les cornes.

Mercredi 11 février 2026 (épisode 1370) : En cuisine, Dominique abat enfin ses cartes. Au Comptoir de Jude, Mattéo met les pieds dans le plat. Avec Ferdinand, Billie crève l’abcès.

Jeudi 12 février 2026 (épisode 1371) : Durant la Masterclass, Solal se décompose. Avec Thelma et Loup, Mattéo met les choses au clair. À la coloc, Mehdi a plus d’un tour dans son sac.

Vendredi 13 février 2026 (épisode 1372) : Chez Leroy, Dominique se fait taper sur les doigts. À la coloc, Jasmine crache le morceau. Gary prend les devants et se montre romantique envers Ninon.

