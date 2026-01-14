Ici Tout Commence spoiler : Anaïs face à une situation de crise ! (vidéo épisode du 19 janvier)



Publicité





Ici tout commence spoiler – Les choses vont mal tourner à l’hôtel Jourdain dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, alors qu’Andréa et une cliente influenceuse vont accuser à tort Milan du vol d’une bague, la vidéo du pétage de plomb de Milan va devenir virale !











Publicité





Résultat : l’hôtel d’application est en plein coeur d’un gros bad buzz et pour redorer son image tout en protégeant Milan, Anaïs doit rapidement trouver une solution.

Dans quelques jours, Anaïs cherche désespérément une idée… C’est là que Billie débarque : elle a peut être trouvé une solution pour faire un beau coup de com autour de l’hôtel Jourdain.

Billie explique à Anaïs et Milan que la Fondation d’Excellence Palace, l’organisme qui récompense les meilleurs hôtels du monde, cherche un endroit pour sa cérémonie annuelle. Le palace qui devait les accueillir leur a fait faux bond, Billie a alors pensé à l’hôtel Jourdain ! Anaïs est emballée, elle va contacter d’urgence le président de la fondation.



Publicité





A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : Milan sous le choc, il découvre… (vidéo épisode du 16 janvier)

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1353 du 19 janvier 2026 : Anaïs au pied du mur

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.