Star Academy du 14 janvier 2026 : résumé et replay de la quotidienne

Star Academy, résumé de la quotidienne du mardi 13 janvier 2026 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2025. Retour sur la journée de lundi des académiciens.











Léa passe la première sur « On Fire » de Loic Nottet. Michaël a adoré, il imaginait que c’était son single. Jonathan regrette qu’elle n’ait pas dansé.

Victor passe sur « Secret Love Song » du groupe Little. Papy a bien aimé, du côté de la voix il s’amuse. Jonathan a trouvé ça magnifique, il a pris l’espace et il a passé un super moment. Michaël trouve qu’il était trop dans la démonstration vocale, Sofia n’est pas du tout d’accord.

Ambre passe sur « Faux semblants » d’Anabel. Sofia a aimé les nuances d’intention, elle a adoré. Michaël critique le choix de la chanson, il pense que ce n’est pas son univers, mais il a aimé la prestation. Marlène salue la sincérité, Papy a été touchée.



Bastiaan chante « bbtumadores » de Leslie Medina. Sofia a pris du plaisir, elle a adoré. Michaël est d’accord. Marlène a adoré, Sofia dit qu’on a la naissance d’une diva ! Et Jonathan a adoré aussi.

Après le déjeuner, cours d’expression scénique avec Marlène accompagnée d’Alexandra Lamy et Diata. Elles viennent parler des violences faites aux femmes. Et ils passent tour à tour sur un slam que Marlène leur avait demandé de préparer. Ils se dévoilent.

Ambre appelle sa maman, qui la félicite pour son évaluation. Elle lui conseille d’oublier les évals et de profiter.

Une soirée mexicaine attend les élèves. Et Bastiaan appelle une amie, qui a adoré son évaluation. Tout le monde décide ensuite de ranger avant d’aller se coucher.

Connexion avec le château : Michaël annonce que c’est Sarah qui a gagné les évaluations ! Et ce soir ils sont invités à l’avant-première de « Bridgerton ».

Star Academy, quart de finale

Star Academy, le replay de la quotidienne du 14 janvier

