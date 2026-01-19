Ici Tout Commence spoiler : Anaïs trahit Billie et se fait tourner le dos ! (vidéo épisode du 22 janvier)



Ici tout commence spoiler – Pas facile pour Anaïs de tenir son rôle de directrice tout en étant en couple avec Milan et amie avec plusieurs élèves de l’institut dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Et dans quelques jours, les choses vont mal tourner…











En cuisine pour préparer le menu de la soirée annuelle de la fondation Excellence Palace, Anaïs a décidé de prendre la place en remplacement de Billie, qui a rendu son tablier après avoir découvert que Romain Valdine faisait partie du jury.

Mais la tension est palpable en cuisine et Anaïs parle mal à sa brigade. Résultat, ils s’en vont tous, les uns après les autres ! Pénélope reproche à Anaïs d’avoir trahi Billie et elle s’en va, suivie par Tom.

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1356 du 22 janvier 2026 : Anaïs seule contre tous

