Star Academy estimations : Léa devant Sarah (SONDAGE)

À quelques jours de la première demi-finale de la Star Academy, qui sera diffusée samedi soir sur TF1, la tension monte pour les élèves encore en lice. À l’issue de ce prime décisif, Sarah ou Léa décrochera la toute première place de finaliste, avant la seconde demi-finale très attendue qui opposera Ambre à Victor.











Depuis samedi dernier, le public est appelé à voter pour soutenir son talent favori. De notre côté, Stars-Actu a lancé, comme à chaque grande échéance de l’émission, un sondage afin de recueillir les tendances auprès des internautes.

Léa en tête

🔵 Selon les estimations actuelles de notre sondage, c’est Léa qui prend l’avantage avec 54,85 % des votes, contre 45,15 % pour Sarah. Un écart encore relativement serré, qui montre que le suspense reste entier à l’approche du prime.

⚠️ Attention toutefois : ce sondage n’a qu’un but purement informatif et ne reflète en aucun cas les résultats officiels. Seuls les votes du public réalisés par les moyens mis en place par la production seront pris en compte pour désigner la première finaliste de la saison.



Rien n’est donc joué, et la performance de samedi soir pourrait bien rebattre les cartes. Verdict lors de cette première demi-finale, qui s’annonce déjà riche en émotions sur TF1.

SONDAGE Star Academy, la demi-finale 1

Rendez-vous à 17h30 sur TF1 pour suivre la quotidienne. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.