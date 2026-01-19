Plus belle la vie spoiler : un mort, Martin sous le choc en identifiant le tueur ! (20 janvier 2026)

Par /

Publicité

Plus belle la vie en avance du 20 janvier 2026 – C’est un terrible choc qui attend Martin demain dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, dans l’épisode du mardi 20 janvier 2026, Martin pense que le cauchemar est terminé quand il identifie le véritable tueur !


Plus belle la vie spoiler : un mort, Martin sous le choc en identifiant le tueur ! (20 janvier 2026)
Capture TF1


Publicité

A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : un retour surprise, un tueur, les résumés jusqu’au 6 février 2026

La veille, Idriss et Ariane ont fait une terrible erreur en arrêtant Stanislas alors qu’il avait seulement tenté de protéger Luna et Martin. Quand Stanislas a tiré, c’était sur le tueur qui se trouvait derrière eux. Il l’a arrêté et ce dernier a pris la fuite quand Ariane et Idriss ont débarqué…

Au commissariat, Idriss et Ariane se font remonter les bretelles par Patrick. Ils présentent leurs excuses à Stanislas avant d’essayer de comprendre qui pouvait être informé du fait que Stanislas avait repéré la planque de Luna et Martin. Idriss annonce alors qu’il avait prévenu le commandant Hubert Joseph de ses soupçons sur Stanislas…


Publicité

Hubert remet alors les soupçons sur son adjoint, Ninon Dutertre, à qui il assure avoir demandé de surveiller Stanislas. Peu après, Dutertre est retrouvé mort pendu et toutes les preuves l’incriminant sont trouvées chez lui. La police pense alors que l’enquête est terminée, Idriss fait venir Martin et Luna au commissariat pour leur annoncer que tout est fini, ils vont pouvoir reprendre une vie normale. Sauf que Martin se glace en entendant Hubert Joseph parler… Il reconnait sa voix et une phrase qu’il a entendu du tueur le soir du double meurtre ! C’est donc lui le véritable coupable !

A LIRE AUSSI
Plus Belle La Vie du 19 janvier 2026 : Stanislas face à Luna et Martin (résumé + extrait vidéo épisode 500 en avance)
Plus Belle La Vie du 19 janvier 2026 : Stanislas face à Luna et Martin (résumé + extrait vidéo épisode 500 en avance)
Plus Belle La Vie spoilers : un retour surprise, un tueur, les résumés jusqu’au 6 février 2026
Plus Belle La Vie spoilers : un retour surprise, un tueur, les résumés jusqu'au 6 février 2026
Plus Belle La Vie spoilers : un mort, Martin sous le choc, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo PBLV du 19 au 23 janvier 2026)
Plus Belle La Vie spoilers : un mort, Martin sous le choc, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo PBLV du 19 au 23 janvier 2026)
Plus belle la vie spoiler : Stanislas retrouve Luna et Martin, il tire ! (19 janvier 2026)
Plus belle la vie spoiler : Stanislas retrouve Luna et Martin, il tire ! (19 janvier 2026)


Publicité


Retour en haut