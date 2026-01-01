Star Academy du 1er janvier 2026 : résumé et replay de la quotidienne



Star Academy, résumé de la quotidienne du jeudi 1er janvier 2026 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2025. Retour sur la journée de mercredi des académiciens au château. On nous met d’abord un récap de toutes les évaluations des élèves.











Michaël vient au château annoncer les nommés de la semaine : Théo, Victor et Anouk. Théo est triste d’être nommé face à Anouk.

Fanny et Lucie arrivent ensuite pour l’attribution des chansons du prime. Kamel a choisi Sarah pour son tableau chanté / dansé, il a eu un coup de coeur pour l’académicienne lors des évaluations !

Les nommés chanteront une chanson de leur choix mais aussi un duo avec un artiste. Lara Fabian chantera « La différence » avec Victor, Héléna « Capuche » avec Anouk, et Ebony « Creep » avec Théo. C’est Léa qui chantera avec Anisha.



Ambre fera sa carte blanche sur « Corida » mais elle chantera aussi « Je viens du sud » avec Magalie Vaé. Bastiaan chantera sur des medley avec Houcine sur « L’envie », avec Emma Daumas sur « Tu seras » et avec Lucie sur « Je vais t’aimer ». Et Kamel ajoute une chorégraphie pour Bastiaan sur « Je suis ton amie » de Toy Story.

Anouk s’isole et pleure, encore sous le choc de sa nomination. De son côté, Sarah retrouve Kamel Ouali en salle de danse. Il lui annonce qu’elle va faire son tableau sur la bande originale de « Strangr Things », « Running Up That Hill », avec 32 danseurs ! Il lui apprend la chorégraphie, tout ça avec des talons hauts alors qu’elle n’a pas l’habitude !

Anouk retrouve Lucie pour répéter « Capuche ». Michaël est ensuite de retour pour annoncer aux élèves qu’ils vont passer le réveillon à Disneyland Paris ! Tout le monde saute de joie.

Départ pour Disneyland. Sur place, les élèves prennent un bain de foule. Ils rencontrent des fans et font plein de photos. On leur annonce ensuite qu’ils vont défiler sur la Parade à bord d’une voiture du parc ! Un moment inoubliable et ils profitent ensuite des attractions du parc.

Les académiciens rencontrent ensuite des enfants de l’Aide Sociale à l’Enfance. A minuit, place à un feu d’artifice sur le château ! Un moment magique pour fêter la nouvelle année.

Star Academy, le replay de la quotidienne du 1er janvier

Rendez-vous demain à 17h30 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy.