Plus belle la vie spoiler : la police confronte Théo et fait une découverte sur Noémie ! (28 janvier 2026)

Plus belle la vie en avance du 28 janvier 2026 – Blanche va dénoncer Théo à la police dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Après l’avoir suivi et l’avoir vu déposer l’ordinateur de Noémie dans un casier, dans l’épisode du mercredi 28 janvier 2026, la police confronte Théo Bonant.











Mais la police n’est pas au bout de ses surprises dans cette affaire ! Théo semble tenter de gagner du temps en se trompant de code plusieurs fois… Il finit par ouvrir le casier mais surprise : il est vide ! Jean-Paul et Patrick vérifient son alibi au moment de l’agression, il passait son code de la route !

Plus tard, Patrick, Jean-Paul et Morgane font le point sur l’enquête. Et on peut dire qu’ils avancent bien ! Morgane n’a rien trouvé sur Noémie sur les réseaux sociaux, elle y est quasi inexistante. Mais elle a fait une découverte choc sur son passé : son père, Antoine Mai, s’est suicidé en 2013 après avoir été accusé à tort de meurtre !



De son côté, Jean-Paul revient de la fac où le directeur de thèse de Noémie a accepté de lui photocopié son mémoire. C’est le choc quand Jean-Paul explique à Patrick que l’intégralité des criminels ciblés par sa thèse sont des gens qu’ils ont eux-mêmes arrêtés ! Ils sont terrifiés quand ils réalisent que Noémie gardent leurs enfants en ce moment même… Ils foncent chez eux, où Noémie vient d’avoir une violente altercation avec Lucie… La porte de l’appartement est entrouverte ! Que s’est-il passé ? Suspense !