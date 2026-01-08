Ici Tout Commence spoiler : Lionel et Juliette s’expliquent (vidéo épisode du 12 janvier)



Ici tout commence spoiler – Lionel est revenu à l’institut avec Juliette, sa nouvelle copine, dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Mais entre ces deux là, peu de points communs ! Et dans quelques jours, ça va commencer à déranger Lionel…











Lionel décide enfin d’en parler directement à Juliette. Mais surprise : elle n’a aucunement envie d’une relation sérieuse ! Elle avoue à Lionel être venue avec lui juste pour passer de bons moments, elle ne croit pas en leur relation à distance et ne cherche rien de sérieux.

Lionel est clairement soulagé, ils décident de profiter de l’instant jusqu’au départ de la jeune femme.

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1348 du 12 janvier 2026 : Lionel et Juliette se parlent enfin

