Ici Tout Commence spoiler : Pénélope lance un pari (vidéo épisode du 5 janvier)

Ici tout commence spoiler – Pénélope va lancer un pari dans les cuisines de l’institut dans quelques jours dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Alors que Mattéo a mis Zoé en retard avec l’un de ses monologues, Pénélope a une idée…











Malik avoue que Mattéo lui fait souvent le coup aussi, et à chaque fois il parle de rugby. Pénélope lance alors un pari : celui qui trouve le timing du prochain monologue de Mattéo a gagné ! Malik trouve l’idée pas très sympa mais Zoé est partante. Et Pénélope met en jeu des places pour un festival de musique à Nîmes. Malik se prend alors au jeu…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1343 du 5 janvier 2026 : Pénélope se moque de Mattéo

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.