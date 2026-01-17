C à vous du 17 janvier 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)

C à vous du 17 janvier 2026, invités et sommaire – Mohamed Bouhafsi vous donne rendez-vous ce samedi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !


Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.

🔵 41 boîtes de médicaments remboursées par an et par personne. Décryptage avec Gérald Kierzek, médecin urgentiste, directeur médical de Doctissimo

🔵 Christian Ranucci, l’affaire qui a traumatisé la France des années 70. Christophe Hondelatte, journaliste, animateur, et au théâtre dès le 20 janvier pour « L’affaire Christian Ranucci », est l’invité de C à vous


🔵 La voix d’Henri IV reconstituée. Philippe Charlier, médecin légiste, anthropologue, archéologue, à l’origine de cette reconstitution, est l’invité de C à vous

🔵 Dans la suite de C à vous :
📺 Chris Marques pour l’émission « Danse avec les stars » le 23 janvier sur TF1
📺 Fred Testot pour la série « Bêtes de Flic » le vendredi 23 janvier sur France 2
🎶 Faudel et Séverine Ferrer pour la tournée « I Gotta Feeling »

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce samedi 17 janvier 2026 à 19h sur France 5.

