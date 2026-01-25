« Meurtres en eaux troubles » du 25 janvier : l’épisode inédit ce soir sur France 3



« Meurtres en eaux troubles » du 25 janvier 2026 – Ce dimanche soir à la télé, France 3 diffuse un épisode inédit de la série allemande « Meurtres en eaux troubles ». Au programme ce soir, l’épisode intitulé « Le vaisseau fantôme ».





A suivre dès 21h10 sur la chaîne ou en replay sur France.TV.







« Meurtres en eaux troubles » du 25 janvier 2026 : l’épisode « Le vaisseau fantôme »

Il y a quinze ans, le cadavre d’Anouk Bergdorf avait été découvert dans le lac de Constance. Roman Steingass, lycéen solitaire et marginal, avait rapidement été désigné comme le principal suspect. Sa disparition inexpliquée peu après la macabre découverte avait alors été interprétée comme un aveu de culpabilité.

Quinze ans plus tard, le Zora refait surface dans le lac de Constance, avec à son bord le squelette ligoté d’un jeune homme. En apercevant son pendentif, Oberländer comprend immédiatement : ce sont les restes de Roman Steingass.



Le casting

Avec Martina Ebm (Miriam Thaler), Alina Frisch (inspecteur Luisa Hoffmann), Fiona Katharina Neumaier (Luna Oberländer), Matthias Koberlin (Micha Oberländer), Stefan Pohl (Thomas Egger), Hary Prinz (Thomas Komlatschek), Christopher Scharf (Raphael Stadler), Nora von Waldstätten (Hannah Zeiler)