Plus belle la vie spoiler : le choc, Hubert Joseph va-t-il tuer Idriss ? (23 janvier 2026)

Plus belle la vie en avance du 23 janvier 2026 – Idriss va-t-il réussir à rattraper Hubert Joseph demain dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Dans l’épisode du vendredi 23 janvier 2026, Idriss revient au commissariat après qu’Hubert ait réussi à le semer…











Mais Stanislas s’est occuper de donner son signalement et de mettre en place des barrages. Il a aussi réfléchi à l’itinéraire qu’il pourrait prendre pour éviter les grands axes. Idriss craint qu’il leur échappe mais Stanislas est confiante.

Pendant ce temps là, Hubert demande à Micha (l’ouvrier déjà interrogé par Idriss devant le magasin de bricolage), de l’emmener en Italie à bord d’une camionnette. Il va jusqu’à menacer sa femme et ses enfants pour qu’il accepte ! Mais en chemin, Idriss réussit à les intercepter. Hubert menace Idriss de son arme avant de finalement se laisser arrêter.



Au commissariat, Hubert reconnait les faits tandis qu’Ariane revient avec le rapport de la balistique : la balle qui a tué Zyad Slimani provenait bien de son arme de service !

L’affaire est donc bouclée et Martin décide de rester à Marseille avec Luna.