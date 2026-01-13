L'Anneau : et le gagnant est... (résumé et replay finale du 13 janvier 2026)



L’Anneau, qui est le grand gagnant de la finale du mardi 13 janvier 2026 – Le verdict est tombé. C’est Matt qui a remporté la première et unique saison de « L’Anneau » . Le candidat s’est imposé lors de la grande finale, décrochant la somme de 53 000 euros au terme d’un affrontement intense.











Cette finale, qui faute d’audience est programmée cette nuit sur France 2, est d’ores et déjà disponible sur sur la plateforme France.tv pour les plus impatients. Dans les deux derniers épisodes, quatre candidats étaient encore en lice pour tenter de vaincre L’Anneau : Julien, Léo, Matt et Agatha.

La soirée s’est articulée autour de deux duels décisifs. Le premier, un duel d’adresse, opposait Julien à Matt. Très concentré et précis, Matt a livré une performance sans faute et s’est imposé avec brio, validant sa place pour la suite de la finale.

Le second duel, placé sous le signe de la chance, voyait s’affronter Agatha et Léo. À l’issue d’un affrontement tendu, c’est Agatha qui a pris le dessus, éliminant Léo aux portes de la dernière épreuve.



Les deux ultimes finalistes, Agatha et Matt, se sont ensuite retrouvés face à face pour le dernier duel, basé sur le bluff. Un exercice dans lequel Matt s’est montré particulièrement à l’aise. Maîtrisant parfaitement la stratégie et la pression, il a dominé son adversaire et signé une large victoire, synonyme de sacre.

Matt quitte donc l’aventure auréolé du titre de vainqueur de L’Anneau, empochant 53 000 euros et inscrivant son nom au palmarès de ce jeu d’aventure inédit, malgré une diffusion écourtée sur France 2.