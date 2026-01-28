Des racines et des ailes du 28 janvier : le sommaire ce soir sur France 3



Des racines et des ailes du 28 janvier 2026 – C’est une rediffusion de votre magazine « Des racines et des ailes » qui vous attend ce soir sur France 3. Pour ce numéro, direction la Franche-Comté, des plateaux du Jura au Pays de Montbéliard, à la rencontre de celles et ceux qui protègent et magnifient ce territoire et ses savoir-faire d’exception.





A voir ou revoir dès 21h05 sur France 3 ou en replay et streaming sur France.TV







Des racines et des ailes du 28 janvier 2026 « Terroir d’excellence en Franche-Comté, du Jura au pays de Montbéliard »

À Besançon, berceau de l’horlogerie française, Nicolas Prêtre fait vivre un savoir-faire familial transmis depuis sept générations. Il achève actuellement la restauration de deux pièces d’exception : l’horloge des Heures du Monde du Grand Palais à Paris et l’horloge astronomique de la cathédrale Saint-Jean à Lyon.

Au cœur du parc naturel régional du Haut-Jura, le guide et photographe Jean-Baptiste Strobel nous conduit sur les traces du lynx, animal emblématique du massif. Grâce à son engagement et à celui du centre Athénas, nous assisterons à la remise en liberté d’une jeune femelle blessée par un chasseur — une belle victoire pour la protection de la faune sauvage.



Installée elle aussi dans le Haut-Jura, Aurélie Gros transmet à ses élèves un art ancestral : celui des lapidaires, ces artisans d’exception qui, depuis quatre siècles, taillent les pierres précieuses destinées aux grandes maisons de joaillerie.

L’histoire de la Franche-Comté est profondément liée au sel, exploité dans la région du Moyen Âge jusqu’en 1962. À Salins-les-Bains, site inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, le chef Fabrice Piguet relève aujourd’hui un défi audacieux : relancer la production de fleur de sel, cet « or blanc » local.

Enfin, la Ligne des Hirondelles, qui relie Besançon à Morez, compte parmi les plus spectaculaires voies ferrées de France. Grâce aux passionnés de l’Association X 2800, cette ligne mythique renaît à bord d’un autorail des années 1960, restauré avec soin, pour un voyage jalonné de tunnels et de viaducs vertigineux.