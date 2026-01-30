« Les Bodin’s ouvrent un gîte » : les artistes invités ce soir sur M6 (30 janvier 2026)



« Les Bodin’s ouvrent un gîte », c’est le show inédit qui vous attend ce vendredi 30 janvier 2026 sur M6.





A voir dès 21h10 sur M6 et sur M6+ pour le replay.







« Les Bodin’s ouvrent un gîte », présentation

Accablée par les dettes, les factures et les travaux qui s’accumulent, la ferme des Bodin’s vacille. Pour Maria et Christian, une évidence s’impose : il faut trouver un nouveau moyen de gagner de l’argent. Et avec la mode du tourisme vert, de l’authenticité et du retour aux sources, pourquoi ne pas convertir la ferme en gîte rural ?

Sur le papier, l’idée paraît simple. Dans la réalité, c’est une autre histoire. Entre un inspecteur tatillon, des aménagements faits maison et des vacanciers aux exigences bien éloignées de la vie à la campagne, Maria et Christian se retrouvent embarqués dans une aventure qui risque bien de les dépasser.



Qui sont les artistes et invités des Bodin’s ?

Avec Vincent Dubois (Maria Bodin), Jean-Christian Fraiscinet (Christian Bodin), Antoine Duléry, Philippe Lellouche, Jeanfi Janssens, Bénabar, Pascal Obispo, Olivier de Benoist, Karina Marimon, Rebecca Hampton, Roman Doduik, Alexandre Pesle, Chicandier, Yann Stotz, Cécile Giroud, Christian Zanati

Extrait vidéo