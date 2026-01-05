« Le gendre de ma vie » : histoire et interprètes du film ce soir sur TF1 (5 janvier 2026)

Par /

« Le gendre de ma vie », le film avec Kad Merad et Julie Gayet, qui est encore une fois mode rediffusion ce lundi soir sur TF1.


A voir ou revoir dès 21h10 sur TF1 ou en streaming depuis tous vos appareils connectés sur TF1+ et sa fonction direct.

Capture TF1


« Le gendre de ma vie » : l’histoire

Stéphane et Suzanne ont trois filles. En apparence, leur famille est parfaite… mais Stéphane nourrit un regret tenace : il n’a jamais eu de fils et en a toujours rêvé. Pour combler ce manque, il reporte toute son affection sur ses gendres, qu’il chérit parfois plus que ses propres filles.

Lorsque sa cadette, Alexia, décide de quitter Thomas — rugbyman charismatique devenu la nouvelle idole de son père — pour refaire sa vie avec un jeune médecin que Stéphane ne peut pas voir en peinture, l’équilibre familial vole en éclats. Prêt à tout pour ne pas perdre son « fils idéal », Stéphane va se battre, quitte à dépasser les limites.


Interprètes et personnages

Au casting : Kad Merad (Stéphane), Julie Gayet (Suzanne), François Deblock (Bertrand), Pauline Etienne (Alexia)

Bande-annonce : vidéo

On termine comme toujours avec la bande-annonce officielle de votre film

« Le gendre de ma vie » c’est ce soir dès 21h10 sur TF1 !

