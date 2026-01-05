« Les apparences » : histoire et interprètes du film ce soir sur France 3 (5 janvier)



« Les apparences » au programme TV du lundi 5 janvier 2025 – Ce lundi soir à la télé, France 3 rediffuse le film « Les apparences » avec Karin Viar et Benjamin Biolay.





A voir ce soir dès 21h10 sur France 3, ou sur france.tv via la fonction direct.







« Les apparences » : le synopsis

En Autriche, Ève et Henri Monlibert semblent mener une existence idéale avec leur fils Malo. Lui dirige l’orchestre de l’Opéra de Vienne, tandis qu’elle travaille à l’Institut français. Mais lors d’une réception organisée chez eux, Ève découvre qu’Henri entretient une liaison avec Tina, la maîtresse d’école de Malo. Choquée et déterminée à reconquérir son mari, Ève parvient à tendre un piège à sa rivale en dévoilant publiquement l’un de ses courriels intimes. Les événements prennent alors une tournure inattendue lorsqu’Ève fait la connaissance de Jonas, un étudiant qui tombe sous son charme, dans un bar.



« Les apparences », les interprètes

Avec Karin Viard (Eve Monlibert), Benjamin Biolay (Henri Monlibert), Lucas Englander (Jonas), Laetitia Dosch (Tina), et Hélène de Saint-Père

Mathilde

