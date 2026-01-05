Cauchemar en cuisine du 5 janvier : inédit à Beussent ce soir sur M6



Cauchemar en cuisine du 5 janvier 2026 – C’est un inédit de « Cauchemar en cuisine » avec Philippe Etchebest qui vous attend ce lundi soir sur M6. Aujourd’hui, le chef se rend à Beussent, dans le Pas-de-Calais.





A suivre dès 21h10 sur la chaîne, puis en replay et/ou en streaming sur M6+.







Cauchemar en cuisine du 5 janvier, présentation

Philippe Etchebest met le cap sur Beussent, dans le Pas-de-Calais, pour venir en aide au restaurant de Betty et Romain. Comme à son habitude, le chef découvre une situation critique : désorganisation en cuisine, plats fades et règles d’hygiène loin d’être respectées.

Mais cette fois, un événement inédit va faire basculer l’intervention. La tension monte d’un cran jusqu’à l’irréparable : en plein service, Philippe Etchebest claque la porte de l’établissement.



Un épisode particulièrement électrique. Le chef acceptera-t-il de revenir pour aider le couple ? Le restaurant de Betty et Romain peut-il encore être sauvé ?

Cauchemar en cuisine du 5 janvier, extrait vidéo

