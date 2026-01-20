Léo Mattéï : la saison 13 inédite arrive dès le 12 février 2026



Publicité





TF1 vient d’annoncer le lancement d’une nouvelle saison très attendue de « Léo Mattéï, brigade des mineurs », à découvrir le jeudi 12 février à 21h10 en prime time. Jean-Luc Reichmann reprend son rôle emblématique du commandant Mattéï pour de nouvelles enquêtes sensibles et ancrées dans l’actualité, au cœur de Marseille.











Publicité





Pour cette nouvelle salve d’épisodes, Léo Mattéï et son équipe sont confrontés à trois affaires inédites. La brigade enquête d’abord sur l’enlèvement de la fille d’un célèbre chocolatier, dont le succès attise les jalousies et fait ressurgir de lourdes erreurs du passé. Elle se penche ensuite sur la disparition inquiétante de trois jeunes enquêteurs du web, qui s’étaient intéressés à une affaire ancienne. Enfin, les policiers devront protéger un jeune prodige du football, victime de harcèlement au sein d’un club où la pression de la performance est omniprésente.

Pour résoudre ces dossiers complexes, Mattéï peut toujours compter sur Marion et Randal, mais aussi sur deux nouveaux visages qui rejoignent la brigade. Il fait équipe avec Justine, sa nouvelle binôme, fraîchement diplômée, prometteuse mais parfois un peu trop spontanée. Léo Mattéï tente de la canaliser et de la guider sur le terrain. Autre arrivée marquante, celle du commissaire Trimoulin, personnage fantasque à l’allure lunaire, dont la sagacité et le flair vont rapidement s’imposer.

Sur le plan personnel, la situation de Mattéï se complique. Alors qu’il semble vivre une histoire idéale avec Anaïs, il découvre peu à peu que celle-ci lui cache un lourd secret, susceptible de bouleverser leur relation.



Publicité





Côté casting, la série réunit Jean-Luc Reichmann (Léo Mattéï), Louvia Bachelier (Justine Martin), Vincent Desagnat (commissaire Trimoulin), Romane Portail (Marion Da Costa), Gwendal Marimoutou (Randal) et Natasha St-Pier (Anaïs).

Cette saison accueille également de nombreux invités au cœur des enquêtes :

Soirée 1 : Lannick Gautry, Élodie Varlet et Fabian Wolfrom

Soirée 2 : Vanessa Demouy, Yann Sundberg et Marie Hennerez

Soirée 3 : Adil Rami, Cécile Rebboah, Marc Ruchmann et Hélène Seuzaret

Sans oublier Bengous, Ariane Brodier et le jeune Kaïs, venu de Marseille. À noter enfin la participation de Rolland Courbis, à qui cette troisième soirée, plongée dans l’univers du football, est dédiée.

Rendez-vous jeudi 12 février à 21h10 sur TF1 pour retrouver Léo Mattéï et sa brigade dans des enquêtes toujours plus humaines et engagées.